La tarjeta roja a Paul Gladon por una falta sobre Timon Wellenreuther en el Fortuna Sittard-Feyenoord (1-2) sigue dando que hablar. El incidente se debate en el programa «Vandaag Inside», donde las opiniones difieren y llueven críticas sobre el portero del Feyenoord.

En el 77’, Gladon vio la roja directa por una entrada imprudente sobre Wellenreuther. En ese momento el Feyenoord perdía 1-0 y la tensión creció. Cuando el fisioterapeuta Van der Hoek entró al campo, Jeremiah St. Juste intentó detenerlo con fuerza para evitar pérdida de tiempo.

René van der Gijp destaca la reacción del portero: «Se tira como si fuera algo grave, pero al final no era tanto. El médico solo quiere hacer su trabajo y se lo impiden. ¿Por qué? Tampoco lo sé, viejo gigante».

Valentín Driessen, de De Telegraaf, fue más lejos: «Es el mayor tramposo de los campos holandeses».

Johan Derksen añadió: «Es una conducta indebida; el árbitro debería haberle mostrado amarilla. Esto desacredita el fútbol».

Van der Gijp no cree que la falta de Gladon mereciera roja: «Los árbitros no pueden saber —y no les corresponde— que quien la hizo es el segundo delantero del Fortuna. Fue brusco, pero ¿tarjeta roja? No, solo fue desafortunado».

El árbitro Bas Nijhuis lo ve así: «Por las reglas, puede ser roja. Se le echa encima y le da de lleno; entonces se la puedes sacar».

Derksen vuelve a referirse a Wellenreuther: «Sí, pero a ese portero le deberían haber sacado tarjeta amarilla por esa simulación. ¡Menudo tipo más repulsivo! ¿Es alemán o algo así?».

Nijhuis: «Es muy posible que algún día le saquemos una amarilla por eso, pero por ahora las reglas no lo permiten».