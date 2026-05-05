Joey Veerman dejará el PSV: esta es la cantidad que debe aportar

Joey Veerman podría dejar el PSV este verano, según Voetbal International. El centrocampista de 27 años tiene un valor de unos 20 millones de euros.

Según el experto Tim Reedijk, el jugador quiere regresar a una de las cinco ligas top y ya hubo interés del Fenerbaçe en invierno. Todo indica que este verano será el momento ideal para su traspaso.

«PSV no puede pedir más de lo estipulado en su contrato, unos 20 millones de euros», añade Reedijk.

Su contrato con el PSV vence en 2028 y Transfermarkt lo valora en 27 millones.

PSV lo fichó en 2022 por 6 millones de euros al Heerenveen y con el club de Eindhoven ha conquistado ocho títulos neerlandeses.

Hasta ahora, Veerman ha jugado 195 partidos oficiales con el PSV, en los que ha marcado 31 goles y ha dado 67 asistencias.

El director técnico Earnest Stewart ya busca recambios: «El PSV necesita fichar varios centrocampistas; Veerman y Saibari probablemente saldrán traspasados».