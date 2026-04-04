Joey Veerman, consternado por la grave lesión de su amigo íntimo Jerdy Schouten

La lesión de rodilla de Jerdy Schouten, aparentemente grave, ha afectado mucho a su buen amigo y compañero de equipo Joey Veerman. Tras la victoria por 4-3 del PSV sobre el FC Utrecht, el centrocampista apenas muestra ganas de celebrar. «Terrible», así califica Veerman la lesión de Schouten en declaraciones a ESPN.

En la segunda parte del partido en el Philips Stadion, todo salió mal para Schouten en un duelo aparentemente inofensivo con el delantero del Utrecht Yoann Cathline. Schouten cayó de forma desafortunada sobre su pierna derecha y sintió inmediatamente que algo iba mal en su rodilla.

Schouten se llevó las manos a los ojos y confirmó a los miembros del equipo médico que acudieron rápidamente que algo iba mal. El jugador del PSV fue retirado del campo en camilla. El Mundial, que comienza dentro de poco más de dos meses, parece ahora muy lejano para el diecisiete veces internacional.

«Es terrible», comienza Veerman en conversación con el periodista Milan van Dongen. «Además, es uno de mis mejores amigos. Espero de verdad que no sea nada grave, pero sí que tenía dolor. Estás celebrando, pero siempre lo tienes en mente».

El PSV ganó por 4-3 al Utrecht en un partido de montaña rusa gracias al gol de la victoria de Couhaib Driouech en el tiempo de descuento. Si el Feyenoord, su inmediato perseguidor, no gana el domingo al FC Volendam, el PSV podrá proclamarse oficialmente por 27.ª vez campeón de los Países Bajos.

«Espero, por muy tonto que pueda sonar, que pueda subirse a la carroza», Veerman también parece pensar que el Mundial no es una opción viable para Schouten. «Porque, si no, simplemente echarás de menos a tu compañero. Y eso es una pena».

Schouten parecía tener prácticamente asegurada su plaza en la convocatoria para el Mundial del seleccionador Ronald Koeman, quien le dio dos oportunidades durante la última concentración internacional. Tras jugar nueve minutos contra Noruega, el jugador del PSV disputó el partido completo contra Ecuador unos días más tarde.