James Rodríguez podría perderse el derbi ante Liverpool

Carlo Ancelotti se refirió al futbolista y su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia.

Tras recuperar su nivel en , James Rodríguez apunta alto con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2022. Sin embargo, el ajustado calendario hace que, luego de jugar para su país, el colombiano afronte el derbi ante por la Premier League. ¿Podrá jugarlo?

Con respecto a esto, Carlo Ancelotti dijo en conferencia de prensa que "James está a punto, está en buena condición y puede jugar. Puede ir a jugar con la Selección , puede ir con Yerry Mina. El último juego es contra , 14 de octubre acá pero es 13 de octubre en Chile".

Sobre esa misma línea, el italiano continuó: "No tiene mucho tiempo de recuperación como desearía pero espero que se recupere bien para el partido contra Liverpool. Si no se recupera bien, irá al banco. No hay otra solución".

Ancelotti, consciente de la importancia de James para su Selección, cerró: "Colombia organizó todo para él, creo que ellos siguen el protocolo de FIFA del virus. Tenemos respeto por eso y lo aceptamos. Hay que tener cuidado con los jugadores con esta clase de viajes".