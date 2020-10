James Rodríguez tendrá más exigencia en Everton, Ancelotti sabe que puede dar más

Carlo Ancelotti volvió a hablar de James Rodríguez, esta vez el entrenador italiano le incluyó entre los jugadores que aún pueden mejorar y dar más para que el equipo siga mejorando en la Premier League, de la que es líder en solitario después de cinco fechas.

Ancelotti citó a James y Allan como dos de los llamados a seguir mejorando, por tratarse de jugadores experimentados y que han llegado a unirse al club hace poco:

📈 | “This team has good professional players and, slowly, slowly, they are showing more character, attitude and personality.



“But I think everyone can improve – also James, Allan and the more experienced players." - @MrAncelotti.



