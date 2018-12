Jaime Alas tiene una oferta en Sudamérica

El volante salvadoreño, quien juega en el Municipal de Guatemala, confirmó dicha propuesta.

El Deportivo Municipal de Perú, que jugará fase previa de la Copa Sudamericana, está interesado en Jaime Alas. El jugador confirmó la oferta, pese a tener vinculo de un año más con el Municipal de Guatemala.

'Me han hablado, ellos me han visto en la selección. Me comentaron que yo fuera pero tengo un año con Municipal y si se da, bienvenido sea y seguir trabajando con el equipo. Uno siempre quiere a tener nuevos aires en el extranjero, sé que jugarán Sudamericana y hablé con un dirigente de ese equipo y dicen que quieren competir bien”, dijo el volante a Emisoras Unidas.