Jaap Stam regresa a la Eredivisie tras más de seis años

Jaap Stam regresa al PEC Zwolle en un nuevo cargo, según anunciaron este martes desde Zwolle en sus canales oficiales. El exdefensa se centrará en los asuntos técnicos.

El exdefensa, de 53 años, se une al Consejo de la Fundación del club y reemplaza a Jeroen Bijl.

En 1992 debutó como futbolista profesional en Zwolle y luego jugó en Ajax, PSV, Manchester United, Lazio y AC Milan.

Hace quince años fue asistente de Art Langeler y contribuyó al ascenso a la Eredivisie en 2012.

En 2019 dirigió al equipo durante seis meses antes de fichar por el Feyenoord y, más tarde, por el Cincinnati.

Stam espera con ilusión su nuevo reto. «Tengo muchas ganas de contribuir a la mayor profesionalización del PEC Zwolle. Este club es un hilo conductor en mi vida. En mi cargo dentro de la junta directiva, quiero construir juntos un club sostenible».

«PEC Zwolle tiene mucho potencial, pero crecer lleva tiempo. Debemos ser realistas y mantener los pies en la tierra, al tiempo que ambiciosos. Con mi experiencia y mi red de contactos, espero contribuir a ello», concluye Stam.