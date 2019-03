Hirving Lozano: ¿Por qué le dicen Chucky?

Su famoso apodo viene desde que estaba en las inferiores del Pachuca.

Uno de los jugadores mexicanos que atraviesan mejor momento es Hirving Lozano, quien es más conocido por Chucky, apodo que arrastra desde que estaba en las inferiores del .

El hoy jugador del Eindhoven llegó a las fuerzas básicas de los Tuzos siendo un niño bastante travieso, que le costaba mucho estar sin hacer nada, lo que le hizo ganarse el famoso apodo.

“(En Pachuca) Me han dicho que yo me escondía detrás de los asientos del autobús, de las camas y empezaba a asustar a mis compañeros. En ese tiempo (em inferiores) dos compañeros que me dijeron '¿te gustaría que te dijéramos Chucky?' y les dije pues sí, no hay ningún problema”, reveló alguna vez el propio jugador.

A pesar de que apenas tiene 23 años, Hirving Lozano ya es conocido, no sólo en Pachuca, , Eindhoven y , sino hasta en el mundo entero como el Chucky.