Hans Kraay Jr. aconseja al Feyenoord: «Deben considerarlo»

Hans Kraay Jr. recomienda al Feyenoord renovar el contrato de Gernot Trauner. El defensa de 34 años, que el sábado volvió a la titularidad tras una larga lesión, finaliza su vínculo en De Kuip.

Su último partido como titular había sido el 18 de mayo de 2025, antes de romperse el tendón de Aquiles en verano. Tras una larga rehabilitación, volvió a los terrenos de juego.

A mediados de abril regresó como suplente ante el NEC y el sábado, en la victoria 3-1 contra el Groningen, recuperó la titularidad.

Un día después, en Goedemorgen Eredivisie (ESPN), Kraay junior elogió su actuación contra el Groningen: «Hay jugadores clave: se lesionan tres semanas, no entrenan, juegan media hora y ya puedes contar con ellos. Eso pasa más con los defensas».

«No diré que Trauner sea el nuevo Beckenbauer, pero lleva un año fuera y sigue pasando el balón entre líneas, algo que no veo en Ahmedhodzic. Lo hace unas 15 o 20 veces por partido».

«No se nota que lleva un año sin jugar. Aunque debo añadir: si llevas un año sin jugar en la liga holandesa, aún puedes demostrarlo. Pero si llevas un año sin jugar en la Premier League o en LaLiga, no puedes volver así tras tres entrenamientos y media hora contra el Excelsior».

Por eso, Kraay junior le da un consejo. «Tiene muchas ganas, me lo dijo ayer. Si se recupera tan rápido, ¿no podría aguantar un año más? En el Feyenoord lo consideraría».

El entrenador del Jong PSV, Stijn Schaars, presente en la mesa, está de acuerdo. «Yo lo haría siempre, pero no soy el Feyenoord. Cuando ves su experiencia en la zaga y su capacidad para jugar al fútbol, entiendes que es una delicia para cualquier entrenador tenerlo en la plantilla», afirma Schaars.