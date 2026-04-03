El internacional marroquí Achraf Hakimi celebró de la mejor manera posible su partido número 200 con la camiseta del París Saint-Germain, tras guiar a su equipo a una valiosa victoria por 3-1 sobre el Toulouse en el encuentro disputado en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la Liga francesa.

Tras el partido, Hakimi expresó su orgullo por este logro, afirmando que alcanzar los 200 partidos con el París supone un momento especial en su carrera, sobre todo al coincidir con una importante victoria que consolida la posición del equipo en lo más alto de la tabla.

El partido fue testigo de una brillante actuación del francés Ousmane Dembélé, quien ofreció un espectáculo excepcional y marcó dos goles magníficos, uno de ellos con un impresionante disparo con la izquierda que los aficionados han calificado como uno de los goles más bonitos de la temporada.

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Gonzalo Ramos añadió el tercer gol en el tiempo de descuento, confirmando la superioridad del equipo de Luis Enrique.

Con esta victoria, el París Saint-Germain suma 63 puntos, lo que le acerca a la conquista del título, a cuatro puntos del Lens, mientras el equipo continúa con sus buenas actuaciones de cara al esperado enfrentamiento contra el Liverpool en la Liga de Campeones.