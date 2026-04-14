¿Ha terminado Raheem Sterling su etapa en el Feyenoord? «Ya no puede correr»

El delantero del Feyenoord, Raheem Sterling, no jugó el domingo ante el NEC (1-1). Robin van Persie dijo que no estaba al 100 %, pero la prensa holandesa lo duda.

Mikos Gouka, observador del Feyenoord para el Algemeen Dagblad, afirma en Voetbalpraat que fue una decisión deliberada alinear a Tobias van den Elshout en lugar de a Sterling. «Estuvo ahí por su estado físico y su disciplina táctica. Lo hizo bien, pero si realmente hay que crear algo, él no es un extremo izquierdo».

Arno Vermeulen, de la NOS, añade: «Los milagros no existen. Ya no está en forma, ha pasado su mejor momento y no sigue el ritmo. Para lograr resultados hay que decidir que Sterling no está entre los once mejores».

El analista Kenneth Pérez coincide: «Con este estilo de juego, Sterling no entra en el once. Ahora buscan un extremo izquierdo fuerte y fiable tácticamente. Él ya no tiene esa fuerza, no corre ni gana duelos, así que se queda fuera».

El comentarista Arman Avsaroglu afirmó en el pódcast de la NOS que Van Persie solo cuenta con «medio jugador» en Sterling, y Jeroen Elshoff opina que el Feyenoord ya no le puede sacar provecho.

«Salvo por un pase profundo, Sterling no aportó nada. Ya no puede correr. Se necesita lucha, trabajo y disciplina, y él, en su estado actual, no puede darlo», afirmó Elshoff. «No creo que Van Persie lo vuelva a poner pronto en el once».

Avsaroglu lo lamenta: «Es doloroso tener que descartar de golpe a un gran jugador, pero la decisión es justa. Estamos en las últimas semanas y, pese a los lesionados, Van Persie cree que Sterling no le sirve».