Guardiola: "Hazard es bueno hasta decir basta"

El entrenador del City, sobre el fichaje del Madrid para la actual temporada: "Top no, lo siguiente"; cuenta por qué el Barça no gana la Champions.

Eden Hazard encandlia a Pep Guardiola, entrenador del que se ha salido en elogios para con el delantero belga del .

En una entrevista concedida para Post United, realizada por el Youtuber español DjMariio, el ex preparador del FC se ha referido al fichaje estrella de los blancos para la actual temporada, pero también habló de cómo ve al equipo catalán en la presente edición de la .

En cuanto a las razones que llevan al Barcelona a no ganar la Liga de Campeones, confesó: "No viajáis mucho, os quedáis en casa y no veis lo de fuera. Los de fuera también se entrenan y se preparan, tienen buenos entrenadores y jugadores, pero como no salís de casa no veis otros equipos que también son buenos. En Europa hay mucho nivel y en 180 minutos no puedes equivocarte y eso es lo que pasó, pero el Barça volverá a estar ahí".

A Hazard no pudo tirarle más elogios: "Si Hazard no está jugando bien, algo pasa en el Madrid. Es bueno hasta decir basta. Top no, lo siguiente. Lo que vimos estos años en es un jugador de clase mundial. Todo el mundo necesita un periodo de adaptación".

Además, sobre la propia Champions, dijo que el Manchester City "era un club que hace más de una década estaba para mantenerse en la Premier, el salto ha significado ganar cuatro Ligas en una década. Está bien que la gente pida la Champions, si no se consigue se intentará el año que viene y si no en el futuro, el año que viene hay otra oportunidad. El mundo no se acaba no ganando una Champions o una Liga".

Por otro lado, opinó sobre el Real Madrid y la ausencia de Cristiano Ronaldo: "Es inevitable, estos jugadores son tan trascendentes... Cuando Messi se vaya del Barça se necesitará un tiempo para reajustarse. Es inevitable. Meten 40-50 goles por temporada".

Por último, elogió a Ansu Fati: "Tiene 16 años, es joven. Valverde me comentó que era muy bueno, que era una bomba".´