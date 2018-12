Griezmann, tras la polémica: “El VAR es mi amigo”

El delantero de Atlético de Madrid, figura en la victoria frente a Valladolid, describió también su presente: “No estoy a mi mejor nivel”.

Con dos goles, Antoine Griezmann fue la gran figura en la sufrida victoria de Atlético de Madrid frente a Valladolid por 3 a 2. Y fue también el protagonista de la gran polémica del partido, la jugada que derivó en el penal para que el francés marque el segundo tanto y lo festeje de una manera especial. “Al Valladolid no le habrá gustado porque estaban enfadados con el VAR, pero el fútbol es alegría y diversión. El VAR es mi amigo, espero que me ayude a marcar goles”, declaró el delantero en beIN.

El futbolista campeón del mundo, pese al triunfo y a su buen rendimiento, no está aún conforme con su papel en el conjunto de Diego Simeone. “Todavía puedo mejorar. No estoy a mi mejor nivel”, aseguró. E intentó justificar luego su sentencia: “Ha sido un año largo y a veces me falta velocidad”.

Por otra parte, con respecto a la actuación del equipo, Griezmann hizo también una autocrítica: “Le hemos dejado centrar y hemos sufrido. Simeone nos había advertido de eso en el descanso”.