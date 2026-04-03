Gran sorpresa: el Chelsea excluye al capitán Fernández de la plantilla con efecto inmediato

Enzo Fernández ha sido excluido de la convocatoria del Chelsea de forma definitiva, según ha declarado el entrenador Liam Rosenior en una rueda de prensa celebrada el viernes por la tarde. El motivo es el coqueteo de Fernández con el Real Madrid.

Fernández es normalmente el vicecapitán del Chelsea, pero en los dos últimos partidos llevó el brazalete en ausencia del capitán titular, Reece James, lesionado. Sin embargo, Fernández no ha impresionado en absoluto en ese papel.

Tras la derrota por 8-2 (en dos partidos) ante el PSG, Fernández sorprendió con algunas declaraciones sobre su futuro. «No lo sé», respondió cuando se le preguntó en ESPN Argentina. «Quedan ocho partidos y la FA Cup. También está el Mundial, después ya veremos. Me gustaría vivir en Madrid».

The Telegraph también informó la semana pasada de que Fernández había insultado en varias ocasiones a sus compañeros durante esa mala racha. Algunos de ellos estaban muy descontentos con Fernández, ya que debería haber unidad de cara al final de la temporada.

Ahora, el argentino ha sido excluido de la convocatoria por el entrenador Rosenior. «He hablado con él y le he dicho que no jugará contra el Port Vale ni contra el Manchester City. Se ha pasado de la raya. Tenemos que imponerle esta sanción».

El sábado, los Blues se enfrentarán al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup. La semana siguiente está programado el partido de la Premier League contra el Manchester City.







