Gonzalo Montiel, el "bombero" de Gallardo al que apuesta Scaloni en la Selección

El defensor, que puede jugar en cualquier posición del fondo y es fundamental para el Muñeco, podría resolverle los problemas al DT albiceleste.

Gonzalo Ariel Montiel , que podría haberse llamado Gonzalo Ariel Ortega Montiel si hubiera prosperado el deseo de su abuelo Jerónimo, nació el 1º de enero de 1997 en Virrey del Pino, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Es hijo de Juan, albañil, y Marisa, empleada de limpieza y exdefensora central de Laferrere, y hermano de Jacqueline, policía. Es, además, lateral por derecha del actual River de Marcelo Gallardo, aunque para el entrenador millonario es su "jugador bombero" , como lo describió después del partido de ida de semifinales de la ante , en el que lo puso por la derecha (en cuartos, ante Jorge Wilstermann, había jugado de stopper).

"Si me pone de cuatro, de tres, de seis o de dos, voy a jugar. Porque estoy en River y debo aprovechar todo al máximo. Puedo cumplir en cualquier posición" , dijo alguna vez Gonzalo o "Cachete", como le dicen en el barrio, donde dio sus primeros pasos como futbolista jugando en El Tala, club de baby en González Catán que comenzó a quedarle chico a los 10 años, cuando su papá le consiguió una prueba en , pero no quedó. Después de esa desilusión, el pequeño Montiel se probó en Boca , donde tampoco vieron sus cualidades.

"Me probé en Boca y antes en Huracán. Estuve en Huracán medio año, es más, jugué contra River. Después pasé a Boca y estuve medio año pero sin jugar. Armaban dos equipos y a mí y a otros jugadores nos dejaban aparte. Iba a entrenar y me dejaban de lado y mi familia no estaba bien económicamente para pagarme los viajes y, sin jugar, yo no sabía si tenía un futuro ahí." , contó en una charla con Goal .

El artículo sigue a continuación

Su historia con el Millonario comenzó a los 11, en Prenovena, donde Cachete jugaba de volante, hasta que el Tano Nanía lo mandó a la defensa y le dio la cinta de capitán, la que llevó prácticamente durante todo su paso por Inferiores. Vivió en la pensión y fue campeón en 2012 con la Octava División y en 2014 con la Sexta, hasta que en 2015 hizo su primera pretemporada con la Primera bajo la mirada de Gallardo, que lo define como un futbolista que "tiene un gran poder de adaptación y es un competidor nato".

Montiel debutó en Primera el 30 de abril de 2016, ante Vélez, y jugó su primer partido como titular compartiendo zaga con Maidana ante Estudiantes de San Luis, por la Copa de ese mismo año. Sin embargo, fue más de un año después cuando comenzó a ganarse su propio lugar, al reemplazar al paraguayo Moreira entre los titulares en la histórica goleada a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores. Desde ese entonces y hasta la actualidad, el futbolista de 22 años que suma seis títulos es una fija en los equipos que pone en cancha Gallardo.

Y sus respuestas dentro de la cancha, donde además de sus virtudes defensivas se destacan sus llegadas -cada vez más constantes- al área rival, llamó la atención de Lionel Scaloni, quien volvió a convocarlo para vestir la camiseta de la Selección argentina, donde aún no pudo encontrar quien se adueñe de esa posición: ya probó con Foyth, Saravia y con Casco.