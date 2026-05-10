Según Sinclair Bischop, de ESPN, Feyenoord negocia con Giovanni van Bronckhorst para que sea director técnico. Sería su cuarta etapa en Róterdam.

El segundo clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie quiere reestructurar el club con un director general, un director técnico y un director técnico adjunto. Van Bronckhorst opta a este último cargo.

Como director técnico, dependerá del director técnico, responsable de los fichajes. Para ese cargo suena con fuerza el belga Dévy Rigaux, actual director deportivo del Club Brugge, que ya habló con el club a principios de año, según Het Laatste Nieuws.

También suena con frecuencia el nombre de Oliver Ruhnert, exdirector deportivo y jefe de ojeadores del 1. FC Union Berlin.

En un principio se rumoreó que podría ser director técnico, según Chris Woerts en Vandaag Inside, pero ahora se le ofrece un papel distinto y más modesto.

Si acepta, será su cuarta etapa en el club: jugó como defensa de 1993 a 1998, regresó en 2007 y luego dirigió al equipo entre 2015 y 2019.

Como entrenador, dirigió al equipo de 2015 a 2019, ganó una Eredivisie y dos Copas KNVB.