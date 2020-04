Giovani dos Santos: "Me queda mucho por darle al América"

El surgido en el Barcelona, de 30 años edad, ya ganó el Campeón de Campeones 2018-2019 con los Azulcremas.

Giovani dos Santos reconoce su deuda con el América. Llegó como refuerzo bomba para el torneo Apertura 2019, pero, entre que llevaba varios meses sin jugar profesionalmente y las lesiones, hasta ahora no ha podido consolidarse y lo sabe.

"Las expectativas hacia mí son altas. Estoy en un club grande y se exige lo mejor a un jugador. Sé que me queda mucho por darle a esta institución. No ha sido un año fácil para mí, por todo lo que me ha pasado de se me cortó el ritmo", admitió mediante una videoconferencia.

El atacante lamentó el incidento que tuvo con el Pollo Briseño, el cual lo alejó de las canchas por varios meses. "Sé de mi capacidad y lo que le puedo dar. Cada vez que encontraba mi mejor versión pasaban cosas que estaban fuera de mi alcance y eso me ha frenado. No he dejado de trabajar. Venía con partidos y mi mejor versión física, y pasa esto", señaló.

Por lo pronto tiene el Clausura 2020, cuando se reanude, y lo que resta de su relación laboral con las Águilas para intentarlo.