En el futbol mexicano, ¿cuántos equipos han conseguido el triplete?

Pese a que en la actualidad no atraviesa su mejor época, hubo una en la que la Máquina ganó todo lo que se propuso.

En la historia del balompié de , no muchos han sido los clubes que pueden presumir el ser los número uno de todas las competencias disputadas. Pese a que, a diferencia de Europa, aquí el formato de competencia es semestral y no anual; de todos modos, no es tan fácil lograrlo.

Por lo general la palabra "triplete" engloba el ganar tres títulos en la misma temporada, más allá de cuánto dure esta. Regularmente son dos a nivel local —liga y copa— y uno internacional que suele ser el de la confederación a la que el equipo en cuestión pertenece.

No hay una definición exacta del vocablo ni aceptada por la Real Academia Española (RAE); sin embargo, está el entendido de que deben ser logros cosechados dentro del país y fuera de él. es el que quiere unirse a ese distintivo que hasta antes sólo había obtenido.

Producto de las circunstancias, debido al desajuste en el calendario que provocó la pandemia de coronavirus, así como su efectivad reciente en finales, le ha permitido a Rayados para aspirar a ello. Ya tienen su poder la , la y ahora desea la , en donde se medirá en la definición a .

El plantel ha variado un poco, pero la base es similar: el vaivén de Jesús Gallardo y Stefan Medina, la seguridad de Nicolás Sánchez, el empuje de César Montes, la explosividad de Dorlan Pabón y los goles de Rogelio Funes Mori.

El de Liga se remonta al Apertura 2019, cuando derrotó al América (3-3; 2-4) a través de los penales. En la Concacaf Liga de Campeones venció a su archirrival Tigres por 2-1 global. Y, debido a la crisis sanitaria, la consecuente cancelación del Clausura 2020, la pausa de la CLC 2020, todavía es el campeón vigente de ambos torneos.

Lo anterior, aunado al aplazamiento del duelo contra Tijuana, que originalmente se iba a efectuar en abril, puso sobre la mesa las condiciones necesarias para que los pupilos de Antonio Mohamed empaten este récord Cementero.

A continuación, en Goal recordamos la última y única ocasión en la que una escuadra ganó el susodicho triplete:

EL CRUZ AZUL DE 1968-69

Entonces comandado por Raúl Cárdenas, los de la Noria levantaron el trofeo de Liga (líderes con 44 puntos), la Copa MX (batieron al mismo Monterrey por 2-1) y se impusieron en la Copa Campeones de la Concacaf (sometieron 1-0 al Comunicaciones guatemalteco).

Desde aquel momento, ningún otro cuadro nacional emuló esa hazaña pese a que varios se quedaron cerca con dobletes de Liga/Copa y Campeón de campeones/Concachampions.