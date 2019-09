Farías confía en que la sub-23 de Bolivia mejorará su juego

El entrenador de la selección boliviana dijo que vio errores en la goleada ante Argentina (5-0) que deberá corregirlos antes del Preolímpico.

Para el entrenador de la selección boliviana sub-23, el venezolano César Farías, el camino de la Verde recién comienza y que no hay que hacer mucho ruido de la derrota de 5-0 ante , en el amistoso que las dos selecciones jugaron como preparación para el Preolímpico de .

No todo es malo en el balando del entrenador de la Verde. Farías saca algunos aspectos por corregir en el esquema boliviano que por primera vez tuvo un juego amistoso previo a las clasificatorias a Tokio 2020.

"Vi cosas muy malas y cosas buenas. Las muy malas son corregibles todas", dijo Farías quien se mostró sereno por lo hecho por su equipo ante Argentina.

"Estoy comprometido, no me cambia el discurso el resultado. Creemos en el jugador boliviano, creemos en lo que estamos haciendo y es cuestión de asumir la preparación con riesgo, en adversidad. No puedes prepararte en comodidad, porque la comodidad no te trae buen rendimiento", resaltó el venezolano que se estrenó al mando del equipo preolímpico boliviano.

Farías y la sub-23 de tuvieron poco tiempo de preparación. La lista salió el sábado pasado y el domingo se reunieron para entrenar un día antes de ir a Argentina.

"Más que dolido, porque me duele perder en todo lo que hago en la vida, me voy ilusionado porque tenemos jugadores suficientes para hacer una gran competencia en enero y febrero para aspirar a cosas importantes", finalizó el seleccionador boliviano.