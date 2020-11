Fábregas tunde a Carlos Vela por su falta de ambición

A decir del mediocampista español, el mexicano pudo estar al nivel de los mejores del planeta si hubiese querido.

Cesc Fábregas no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre Carlos Vela, con quien compartió vestidor en el Emirates Stadium cuando ambos eran promesas que daban sus primeros pasos en la Premier League allá entre 2008 y 2010.

"Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el , en la Real, cuando se fue cedido al ; ahora en la . No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más, ha sido porque él no ha querido. Eso siempre se lo he dicho", exclamó en entrevista con Marca.

Para el 2011, ambos tomaron caminos opuestos: el volante regresó al , club del que salió de su cantera, y el de Cancún, Quintana Roo, empezó a probar fortuna en otros lugares.

Primero en el West Bromwich y luego en la , donde se asentó y mostró su mejor nivel. Junto a futbolistas de la talla de Antoine Griezmann, llevó a los donostiarras a clasificar a la .

Sin embargo, todavía con 29 años, decidió irse a con el LAFC, desatando varios cuestionamientos por su edad y nivel. Pese a ello, en EE.UU. también firmó la mejor temporada de su carrera incluso por encima de alguien como Zlatan Ibrahimovic.

"Cuando tiene un día bueno hace cosas espectaculares. Lo que pasa es que le ha faltado esa consistencia para ser un número uno, pero sin duda ha sido un grandísimo jugador", agregó el volante del Mónaco.