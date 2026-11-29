Cómo ver el Everton vs Liverpool con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

El Everton recibe al Liverpool el domingo en el Hill Dickinson Stadium en el primer derbi de Merseyside de la temporada de la Premier League.

El Liverpool llega en un gran momento de forma. Goleó 4-0 al Manchester United el pasado fin de semana y el miércoles sumó una victoria por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League.

Alexander Isak ha liderado al equipo. El internacional sueco marcó dos goles en Bélgica para llegar a los 10 esta temporada, y Florian Wirtz también vio puerta.

El Everton llega con un ánimo muy distinto. El equipo de David Moyes perdió 4-0 ante el Brentford el lunes, una derrota que puso fin a una prometedora racha de victorias en liga.

Esa derrota deja al Everton noveno en la tabla, mientras que el Liverpool ocupa el cuarto puesto. La afición de un derbi y las ganas de reivindicarse apuntan a un ambiente intenso.