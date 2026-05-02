Ivan Perisic no jugará este sábado con el PSV contra el Ajax, pero su ausencia genera polémica. Peter Bosz niega un conflicto con el croata, quien pareció buscar una tarjeta amarilla en el último partido contra el PEC Zwolle. El técnico subraya que Perisic, sancionado, estará el sábado «simplemente en el estadio», mientras Hugo Borst asegura conocer el motivo real de esa tarjeta.

Además, el partido fuera de casa contra el Ajax es especial para Bosz: dirigirá su centésimo encuentro con el PSV.

«No contaba con aguantar tanto tiempo», declaró Bosz a ESPN. Con una sonrisa, recordó que en su carrera como entrenador a menudo tuvo que marcharse antes de tiempo: «Cuando empiezas, no piensas en eso, porque normalmente te despiden».

La situación se originó tras la amarilla que vio ante el PEC Zwolle, que le impide jugar en Ámsterdam. Bosz confirmó que ya hablaron internamente.

«Lo hablado queda entre él y yo», afirmó Bosz, quien también desmintió que el jugador haya viajado a Croacia: «Ivan estará en el estadio».

Sin embargo, en De Eretribune de ESPN, Hugo Borst afirmó el sábado que Perisic buscó la tarjeta amarilla porque debía someterse a una pequeña intervención médica y, de todos modos, se perdería el duelo contra el Ajax. Así que la sanción le venía bien al veterano.