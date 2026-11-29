Cómo ver el Espanyol vs. Getafe con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 30 nov 2026 - 15:00 RCDE Stadium

El Espanyol recibe al Getafe en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido de LaLiga que enfrenta a un equipo de mitad de tabla con otro próximo a los últimos puestos.

El equipo de Eder Sarabia llega en buena forma. Venció por 1-0 al Athletic de Bilbao el 20 de noviembre y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos de Liga.

El Getafe atraviesa un momento mucho más complicado. El equipo de Pepe Bordalas perdió por 3-0 ante el Atlético de Madrid el 22 de noviembre y después cayó por 1-0 frente al Iberia 1999 en la Conference League.

Acumula así cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y tiene algo que demostrar en Cataluña.

Además, el Espanyol ha ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Getafe, lo que añade tensión al duelo para los visitantes.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

A continuación figuran las opciones de televisión y streaming para el Espanyol vs. Getafe. Sigue el partido en directo a través del proveedor indicado.

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