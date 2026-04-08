En vídeo: Muteb Al-Harbi logra lo que Salem Al-Dosari no consiguió

En un arranque arrollador, Al-Hilal marcó dos goles en los primeros diez minutos ante Al-Khaloud.

El Al-Khaloud visita al líder Al-Hilal en el estadio «Al-Mamlakah Arena», en la jornada 29 de la Liga Saudí.

El encuentro comenzó a gran ritmo: Salem Al-Dossari falló un disparo potente en el minuto 2, que salió fuera de la portería defendida por Juan Cuzani.

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Sin embargo, Muteb Al-Harbi abrió el marcador en el minuto 7, tras asistencia de Sergej Milinković-Savić.

Solo dos minutos después, Karim Benzema marcó el segundo y puso el 2-0.

El francés sentenció de penalti en el 31.