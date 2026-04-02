En vídeo... Atef: ¡La Copa de Asia es más importante que el Mundial!

Ahmed Ateef, exestrella del fútbol saudí, ha desatado una polémica al afirmar que la Copa de Asia de 2027, que se celebrará en Arabia Saudí, es más importante que el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En declaraciones al programa «Dorina Ghir», Ateef afirmó: «Acogeremos la Copa de Asia de 2027 en Arabia Saudí, y el objetivo debe ser ganar el título, sean cuales sean las circunstancias».

Y añadió: «La situación es difícil. La selección saudí puede clasificarse en la fase de grupos del Mundial de 2026, pero esta fase es más bien como una eliminatoria. Y, para ser realistas y no dejarnos llevar por las emociones, tal y como están las cosas, no es posible clasificarse para los octavos o cuartos de final».

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Y continuó: «Si el objetivo fuera clasificarse para esas fases avanzadas, la selección no habría tenido este rendimiento, y para lograrlo es imprescindible contar con una estrategia clara, algo que no ocurre».

Y concluyó: «Desde la Copa del Golfo Árabe de 2024, dije que había que prepararse para la Copa de Asia de 2027, que es el objetivo, ya que es el torneo continental que devolverá a la selección su prestigio al competir por los títulos y volver a los podios».

Cabe recordar que la selección saudí se encuentra en el Grupo H de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde.