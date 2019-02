En qué canal y a qué hora juega West Ham en México

Te traemos toda la información que debes saber acerca del conjunto en el que juega Chicharito.

El West Ham se volvió popular en México gracias a la llegada de Chicharito, quien hace casi dos años volvió a la Premier League con la ilusión de mejorar sus registros goleadores en el Viejo Continente.

Aunque los horarios de Inglaterra no siempre son los mejores, muchos aficionados hacen el esfuerzo en nuestro país para no perderle la pista al canterano de Chivas. El siguiente partido de los Hammers es ante Crystal Palace, el sábado 8 de febrero a las 9:00 (Tiempo del Centro de México) y será transmitido por el 516 y 1516 de SKY.

¿QUIÉN PASA EL FUTBOL INGLÉS EN MÉXICO?

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de la Premier, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield para la temporada 2018-19, tanto de encuentros locales como visitantes, por lo que es la única opción para seguir los partidos y actuaciones de Javier Hernández.

¿EN QUÉ CANAL?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1501. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí van a través de los de HD.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming.