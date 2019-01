En qué canal y a qué hora juega el Betis en México

Este miércoles los Verdiblancos jugarán ante Espanyol, en partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta de la Copa del Rey.

Desde que contrataron a Andrés Guardado, el Betis recibió a miles de simpatizantes mexicanos. Pero, ahora, tras el fichaje de Diego Lainez, la mayor esperanza futbolística que tienen, se han mutiplicado.

Pese a que en España presentan horarios que en ocasiones son tempranos en nuestro país, varios aficionados se levantan temprano para seguir al canterano del América. El próximo partido del elenco de Quique Setién es frente al Espanyol, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, el miércoles 30 de enero a las 12:30 PM (Tiempo del Centro de México) vía el canal 516.

¿QUIÉN PASA EL FUTBOL ESPAÑOL EN MÉXICO?

La empresa Sky posee los derechos televisivos de La Liga, Copa del Rey y la Supercopa española para la temporada 2018-19. En tanto, TDN, que también es de paga, emite algunos cotejos a la semana, por lo que son las únicas opciones para seguir los partidos y actuaciones de Diego y Andrés.

¿EN QUÉ CANAL?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces se transmite en algún otro canal.

LaLiga siempre es emitida del Canal 516 al 523, mientras la Premier League tiene su lugar del Canal 524 al 531.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a la mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming.