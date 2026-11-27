Cómo ver el Elche vs Atlético de Madrid con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
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- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
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- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.
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DSports / DGO
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Previa del partido
El Atlético de Madrid visita al Elche este sábado en el estadio Martínez Valero en un partido de LaLiga que comenzará a las 18:30.
El equipo de Diego Simeone llega con buenas sensaciones tras vencer por 2-0 al Viking entre semana en la Champions League. Julian Alvarez y Alexander Sorloth marcaron los goles, y el resultado dio estabilidad a un equipo que había perdido ante el Bayern de Múnich y el Barcelona a principios de mes.
En LaLiga, al Atlético le han ido mejor las cosas. Ganó 3-0 en Getafe el pasado fin de semana, un resultado que supuso la victoria número 345 de Simeone en LaLiga, y ocupa el tercer puesto de la clasificación.
El Elche se encuentra en una situación muy distinta. El equipo de Martin Anselmi es 19.º y afronta el partido después de empatar 1-1 con el Levante, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas ligueras consecutivas.
El conjunto local tiene un precedente reciente que demuestra que puede poner en apuros al Atlético. Ganó este mismo encuentro por 3-2 en abril, y la afición del Martínez Valero esperará otra actuación llena de carácter.
El Atlético no podrá contar con Cristian Romero ni con Ademola Lookman, pero Alvarez ha recuperado el olfato goleador y Koke vuelve a estar disponible.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, la retransmisión en streaming y la hora de inicio del Elche vs Atlético de Madrid.
A continuación figuran las opciones para ver el Elche vs Atlético de Madrid por televisión y en streaming, incluida ExpressVPN para quienes quieran seguir el partido desde fuera de su región habitual. Utiliza el enlace para verlo en directo.