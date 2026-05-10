El Telstar gana por goleada y evita el descenso directo

En la penúltima jornada de la Eredivisie, todos los partidos se jugaron el domingo por la tarde. El FC Volendam, tras empatar 1-1 con el Excelsior, permanece decimosexto y aún puede descender. El conjunto de Róterdam se mantiene en la categoría. El Telstar venció 3-0 al Heracles Almelo y, aunque evita el descenso directo, aún no está salvado. El Fortuna Sittard ganó 3-2 al PEC Zwolle, en un partido sin apuestas pues ambos ya están salvados.



Excelsior 1-1



FC Volendam: El Volendam salió con fuerza y marcó en el minuto 2. Benjamin Pauwels, en su primer toque, envió el balón al segundo palo: 0-1. Tras una buena racha, Excelsior empató en Woudestein. En un saque de esquina, el desafortunado Gibson Yah desvió el balón a su propia portería: 1-1.



En la segunda parte el equipo de Ruben den Uil siguió dominando, pero no hubo más goles. Al final, el empate certificó la permanencia del Excelsior,

mientras que el Volendam, que sigue en puestos de descenso, deberá ganar la próxima jornada al Telstar para salvarse.

Fortuna Sittard 3-2 PEC Zwolle.

El Fortuna venció 3-2 al PEC Zwolle, su primer triunfo desde el 28 de febrero. Duivenstijn combinó con Sierhuis, quien le devolvió el balón con un toque de talón, y definió desde el borde del área, por la esquina inferior derecha (1-0). Así se fue al descanso.



Al inicio del segundo tiempo, Yassin Oukili aprovechó un rebote en el área y definió por bajo al centro (2-0). En el 65’, Kaj Sierhuis aprovecha un rebote fuera del área y dispara a la escuadra izquierda (3-0).



El PEC acortó distancias con un globo de Gabriel Reiziger sobre Brandenhorst (3-1). En los últimos minutos llegó el 3-2 de Buurmeester. Sin embargo, no se llega al empate y así el Fortuna gana por primera vez en mucho tiempo. Telstar 3-0 Heracles Almelo: El Telstar, que necesitaba los puntos para evitar el descenso, recibió al ya descendido Heracles. La primera parte fue tranquila, con pocas ocasiones.



Tras el descanso, el árbitro Serdar Gözübüyüktuvo que retirarse por lesión y fue reemplazado por el cuarto árbitro, Joshua Kuipers. Poco después, Guus Offerhaus abrió el marcador para el Telstar. En minutos siguientes, Tyrese Noslin y Jeff Hardeveld ampliaron la ventaja con el 2-0 y el 3-0. Luka Kulenovic vio la roja en el 93. Con este triunfo, el Telstar evita el descenso directo y la próxima semana disputará un duelo clave ante el FC Volendam que puede darle el pase a los play-offs de la Eredivisie.