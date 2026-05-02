El Schalke 04 asciende a la Bundesliga y agrava los problemas de Sven Mislintat

El Schalke 04 ascendió a la Bundesliga el sábado por la noche tras vencer 1-0 al Fortuna Düsseldorf. El equipo de Gelsenkirchen ya no puede ser alcanzado por el Hannover 96, tercero. Para Düsseldorf la situación es grave: el conjunto de Sven Mislintat sufrió una derrota clave en la lucha por evitar el descenso.

El Schalke descendió en 2023 a la 2. Bundesliga y vivió años difíciles; incluso estuvo cerca de caer a la tercera división, pero lo evitó.

Este curso, bajo el técnico Youri Mulder, ha sido excelente y el sábado llegó la guinda.

Necesitaba ganar para volver a la Bundesliga tras tres años, y a los quince minutos llegó el gol liberador: el capitán Kenan Karaman controló un rebote y marcó el 1-0.

El 2-0 estuvo cerca tras un disparo con efecto de Adil Aouchiche que golpeó el poste. En la primera parte el Düsseldorf fue inofensivo. Tras el descanso Loris Karius, exguardameta del Liverpool, detuvo todo lo que le llegó.

El Schalke no dejó escapar la victoria y lo celebró a lo grande al final del partido. En el caso del Düsseldorf, no hay nada que celebrar. El club se mantiene por los pelos por encima de la línea de descenso con 34 puntos, pero sus perseguidores, el FC Magdeburgo y el Greuther Fürth, que tienen 33, tienen un partido menos.