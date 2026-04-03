El récord de Al-Hilal atrae a Al-Nasr en el partido contra Al-Najma

El Al-Nasr sueña con igualar el récord de su vecino y rival histórico, el Al-Hilal, cuando se enfrente al Al-Najma en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Nassr recibe al Al-Najma este viernes en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Okaz» ha revelado un récord excepcional en la presente temporada que el Al-Nasr podría alcanzar si logra la victoria ante el Al-Najma.

Esta victoria, de producirse, sería la decimotercera consecutiva del Al-Nasr en la actual temporada de la Liga Roshen, ya que ha ganado sus últimos 12 partidos en la competición, concretamente desde la derrota por 1-3 ante el Al-Hilal, en la decimoquinta jornada, el pasado 12 de enero.

Desde entonces, el «Al-Alamy» se impuso al Al-Shabab (3-2), al Damac (2-1), al Al-Taawoun (1-0), al Al-Khaloud (3-0), Al-Riyadh (1-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Fateh (2-0), Al-Hazm (4-0), Al-Najma (5-0), Al-Fayha (3-1), Neom (1-0) y Al-Khaleej (5-0).

Si Al-Nassr logra su 13.ª victoria consecutiva, igualará el récord de esta temporada, registrado a nombre de su rival tradicional, Al-Hilal, cuando lo consiguió entre las jornadas cuarta y decimoséptima.

Desde el empate a 3-3 con el Al-Ahli, en la tercera jornada, el Al-Hilal ha vencido a los clubes Al-Akhdoud (3-1), Al-Ittifaq (5-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Shabab (1-0), Al-Najma (4-2), Al-Fateh (2-1), Al-Khaleej (3-2), Al-Khaloud (3-1), Damak (2-0), Al-Hazm (3-0), Al-Nasr (3-1), Neom (2-1) y Al-Fayha (4-1).

Esta racha solo se interrumpió el pasado 25 de enero, cuando el Al-Hilal empató 1-1 con el Al-Riyadh, en la decimoctava jornada de la Liga Roshen, lo que le da al Al-Nasr la oportunidad de igualarla frente al Al-Najma.