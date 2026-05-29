El PSV quiere eliminar la cláusula de rescisión inferior a 18 millones de euros

Según el Eindhovens Dagblad,el PSV quiere mejorar el contrato de Mauro Júnior para evitar su cláusula de rescisión.
Según Voetbal International, su cláusula asciende a 18 millones de euros, aunque el periodista Rik Elfrink asegura que es mucho menor.
El Porto de Francesco Farioli sigue con interés la situación, aunque por ahora no hay oferta formal ni el PSV ha recibido propuestas por el defensa brasileño.
Su contrato actual vence en 2027, así que el club no tiene prisa, pero busca llegar a un acuerdo para evitar su salida anticipada. «El PSV quiere eliminar esa cláusula y revalorizar el contrato de Mauro, para lo cual se debe acordar una nueva y mayor cantidad de traspaso para el futuro».
El ED aconseja al PSV que le haga una oferta generosa al lateral izquierdo para, entre otras cosas, superar al FC Porto. Según se dice, el club portugués de primera división está dispuesto a ofrecer quince millones de euros y un sueldo considerable, por lo que hay muchas posibilidades de que el PSV acabe despidiendo al brasileño.
Mauro Júnior (27) ha jugado 200 partidos con el PSV, ha marcado nueve goles y ha dado 31 asistencias; la temporada pasada fue clave en la conquista del tercer título liguero consecutivo.
El Sevilla ya se había interesado antes por el lateral zurdo. Finalmente, en abril de 2025, decidió ampliar su contrato con el PSV por varias temporadas.