El presidente de Racing respaldó a Fernando Gago frente a los rumores de Marcelo Gallardo

Victor Blanco salió al cruce de las versiones de la salida del DT de la Academia y afirmó que su intención es renovarle el contrato.

La era de Fernando Gago en Racing, que comenzó hace casi dos años, a mediados de octubre, tuvo diferentes altibajos, un título que se escapó de manera insólita, dos copas nacionales ganadas ante Boca y derrotas en partidos clave, también ante el Xeneize, como en la Copa de la Liga Profesional 2022. Sin embargo, su peor momento parece el actual, luego de dos semanas durísimas, eliminado como local en cuartos de final de la Copa Libertadores y, unos días después, de la Copa Argentina en un partido increíble contra Huracán.

Si bien todavía tiene la Copa de la Liga Profesional 2023 para conseguir una nueva consagración, los rumores sobre la salida del DT, ya sea a fin de año o incluso de forma anticipada, comenzaron a rondar por Avellaneda. Y, como si fuera poco, se intentó instalar que el deseo de Victor Blanco es un viejo anhelo: Marcelo Gallardo, a quien pretendía en 2014, antes que llegara a River y cuando el elegido fue Diego Cocca.

Sin embargo, el mandatario de la Academia salió al cruce de estas versiones y fue tajante: "Nuestra idea es renovarle a Gago, tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más", dijo en Planeta Racing.

"No creo que después del partido del sábado Fernando se quiera ir, no me lo imagino tomando una decisión de un día para el otro. Su puesto no está en duda. La danza de nombres de posibles técnicos es un invento, nada de eso es verdad y son mentiras que le hacen daño al club", concluyó.