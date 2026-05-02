El partido entre el NEC y el Telstar se suspendió de forma repentina en el minuto 35

El partido entre el NEC y el Telstar se interrumpió el sábado en el minuto 35, con 0-1 en el marcador, debido a las condiciones meteorológicas extremas en Nimega. El árbitro Jeroen Manschot decidió suspenderlo temporalmente.
En el Goffertstadion, el NEC empezó con ímpetu y presionó al Telstar desde el primer minuto. Un disparo lejano de Dasa fue la primera ocasión, pero el portero Koeman evitó el gol.
Poco después, Linssen rozó el poste con un potente disparo. El NEC dominó, pero no concretó.
Contra todo pronóstico, el Telstar se adelantó: centro preciso de Hatenboer y Van Duijn empujó el balón al fondo de la red: 0-1.
A los 35 minutos llegó una tormenta y el árbitro, Jeroen Manschot, detuvo el encuentro. Tras una pausa, el partido se reanudó.