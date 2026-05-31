El padre de Noa Lang cuenta una anécdota especial sobre la sentencia relativa a Koeman

Noa Lang estaba nervioso la semana pasada, víspera del anuncio de la convocatoria definitiva de la selección holandesa para el Mundial. Así lo reveló su padre, Jeffrey, el domingo, al inicio de la campaña mundialista, en una entrevista con De Telegraaf.

«Noa no tiene nervios; le hace mucha ilusión. Cuanta más presión, mejor rinde», afirma Lang padre en un vídeo desde Zeist.

Jeffrey no espera que su hijo sea titular: «Debe mostrar que disfruta y que está en forma; luego todo llegará. Así es el fútbol. Cody Gakpo rinde desde hace años con Holanda; mientras él lo haga bien, Noa debe aguardar su momento y aprovecharlo».

A principios de semana, el padre del extremo reveló que Lang junior «estaba empapado de nervios». «Noa me llamó por FaceTime tras el anuncio de la convocatoria y le dije: “Noa, en serio, estabas nervioso, ¿verdad?”. Él respondió: “Papá, con Koeman nunca se sabe”. Le dije: “Estabas empapado, tenías los pantalones llenos de sudor”. Y nos reímos”.

Sobre la posibilidad de que Noa sea “el jugador del Mundial”, añade: «Varios pueden destacar. Todo empieza en los entrenamientos; ahí se demuestra. Y, si tienes la oportunidad, hay que aprovecharla».

Tras el Mundial, Noa volverá al Nápoles tras un año cedido en el Galatasaray; allí tendrá una nueva oportunidad, pues Antonio Conte —con quien tenía una relación tensa— ya no es el entrenador.

«En cualquier caso, tiene muchas ganas. Quiere triunfar allí. Eso es lo más importante», concluye Jeffrey, que se ríe a carcajadas al escuchar que Conte «por fin se ha ido». «Al final, tienes que demostrarlo tú mismo y dejar que tus pies hablen. Ya lo veremos».