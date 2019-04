El padre de Emiliano Sala muere de un paro cardíaco

A tres meses de la tragedia aérea de su hijo, Horacio Sala falleció esta madrugada de un infarto al corazón.

En la madrugada de este viernes ha fallecido Horacio Sala, padre del ex futbolista argentino Emiliano Sala, que había perdido la vida el pasado 21 de enero al caer en el Canal de la Mancha el avión en el que viajaba. El progenitor del ex delantero del tenía 58 años y murió de un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por Julio Müller, jefe comunal de Progreso (provincia de Santa Fe, ), localidad en la que Horacio Sala tenía su casa. En declaraciones realizadas para Radio La Red, Müller aseguró: "La pareja de Horacio me llamó a las cinco de la mañana. Los médicos ya estaban ahí. Cuando llegué a su domicilio, ya había fallecido".

Según informan algunos medios argentinos, Sala padre vivía solo y pudo llamar a la ambulancia para que lo asistiera, pero cuando el servicio de emergencias llegó a su domicilio ya había perdido la vida.

En el mismo sentido, Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso, habló para el canal de noticias C5N y explicó que, en horas de la madrugada, Horacio "sintió un fuerte dolor en el pecho y llamaron al médico, pero cuando éste llegó, Horacio ya había fallecido".

La tragedia de Emiliano Sala había sacudido al mundo del fútbol y a la familia del jugador, que estuvo desaparecido casi dos semanas desde aquel 21 de enero: "No lo puedo creer, esto es un mal sueño. Estoy desesperado", aseguraba entonces Horacio Sala.

El padre del entonces flamante fichaje del contaba que se enteró de la noticia a través de los medios porque era el único miembro de la familia que estaba en Argentina: "Sabía que lo estaban buscando, pero no tenía noticias. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", señalaba.