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Karim Malim

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El mensaje de Piqué desata la ira del Atlético de Madrid

Barcelona vs Atlético Madrid
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Atlético Madrid vs Barcelona
Gerard Piqué
España

De la disculpa al desafío

Gerard Piqué ha avivado los ánimos antes del partido de vuelta entre Barcelona y Atlético de Madrid al enviar un contundente mensaje de apoyo al joven defensa Pau Cubarsi, tras su expulsión en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Koparsy asumió la derrota 0-2 del Barcelona tras su expulsión, que obligó al equipo a jugar con diez.

Tras el partido, el central publicó en Instagram: «Una jugada puede cambiar un partido, así es el fútbol. Asumo la responsabilidad, pero aún queda la vuelta. Seguiremos luchando con toda nuestra fuerza y determinación, y no nos rendiremos».

El partido cambió en el minuto 42, cuando el árbitro Estefán Kovač expulsó a Kubarsi por una entrada sobre Giuliano Simeone, dejando al Barcelona con diez jugadores.

El Atlético aprovechó la inferioridad y se adelantó con un libre directo de Álvarez, antes de ampliar la ventaja.

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Su mensaje recibió el respaldo de Pedri, Dani Olmo, Ronald Araújo y Marc Bernal.

Piqué, exjugador del Barça (2008-2022), fue más lejos: «Levanta la cabeza, eres una leyenda... Les vais a aplastar en la vuelta».

Sus palabras generaron polémica entre la afición del Atlético, que las consideró una provocación, y elevaron la expectación para la vuelta, en la que el Barça confía en darle la vuelta a la eliminatoria, informa «AS».

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