El máximo goleador de la Liga Saudí está a punto de recibir una gran recompensa

El mexicano Julián Kenyonis, delantero del Al-Qadsia, mantiene un gran nivel en la Liga Roshen de Arabia Saudí y afianza su condición de estrella.

Con 26 goles, lidera la tabla de anotadores junto al inglés Ivan Toney, del Al-Ahli.

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Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la directiva del Al-Qadisiyah negocia su renovación por dos temporadas más.

El rotativo añade que la directiva mejorará las condiciones del contrato del jugador de 29 años para que su vínculo se extienda hasta verano de 2030.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 12 millones de euros. Llegó al Al-Qadisiyah hace dos temporadas procedente del Club América y su contrato actual vence en 2028.

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Antes de recalar en Arabia, Kenyonis brilló en el América: marcó 23 goles y dio 10 asistencias en una temporada, y ayudó a ganar tres títulos. Anteriormente jugó en Atlas y Tigres, y ha disputado 20 partidos con la selección mexicana.

Con el Al-Qadisiyah, en la 2024-2025 marcó 20 goles y dio 10 asistencias en 28 partidos. Esta temporada ha jugado 25 partidos en la Liga Roshen, con 26 goles y dos asistencias, más cuatro tantos en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

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