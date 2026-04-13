El Manchester United hace el ridículo en casa: una tarjeta roja insólita a Lisandro Martínez

El Manchester United sufrió una humillante derrota el lunes por la noche en la Premier League. El tercer clasificado cayó 1-2 en casa ante el Leeds United. Lisandro Martínez fue expulsado por una falta poco habitual en él. Fue la primera vez que el Leeds ganaba en Old Trafford en la Premier League.

El United fue superado en la primera parte: a los cinco minutos, Noah Okafor abrió el marcador.

Poco después, el mismo Okafor controló dentro del área y, con una volea de media vuelta, batió al portero para hacer el 0-2 a los 30 minutos.

Justo antes del descanso, un error de Senne Lemmens y Lenny Yoro dejó a Dominic Calvert-Lewin solo ante la portería, aunque Martínez salvó bajo palos.

Tras el descanso la situación empeoró: el United no creaba peligro y, a la hora de juego, se quedó con diez. Martínez tiró ligeramente del pelo a Calvert-Lewin; tras la revisión del VAR, vio la roja.

Tras la expulsión, el United mejoró y, aunque Matheus Cunha se topó con el portero, Casemiro cabeceó el 1-2 tras pase de Bruno Fernandes.

En los últimos minutos, el United creó varias ocasiones claras, especialmente mediante Benjamin Sesko y Manuel Ugarte, pero el portero y Calvert-Lewin evitaron el empate.