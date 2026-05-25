El internacional holandés, con 22 partidos, queda libre: «Todas las opciones están abiertas»

Vincent Janssen, con 22 partidos como internacional holandés, jugó el fin de semana su último partido con el Royal Antwerp y ahora busca equipo como agente libre.

Tras cuatro temporadas en el club, 173 partidos, 64 goles y 27 asistencias, cierra su etapa en el conjunto belga.

El delantero brabantino aún no piensa retirarse, como declaró a Het Laatste Nieuws: «No sé qué me depara el futuro; todas las opciones están abiertas».

Sin embargo, descartó seguir en Bélgica: «Aquí solo veo al Antwerp; eso puedo afirmarlo con certeza».

«No tiene que ver con otros clubes, porque hay muchos clubes estupendos en Bélgica, pero el Antwerp sigue siendo para mí el más bonito», afirma el delantero.

«Lo que logramos aquí es fantástico y difícil de repetir en Bélgica. Me hubiera gustado sumar otro título, pero no fue posible. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este club cuatro años».

Se formó en el Feyenoord, pero nunca debutó; sí jugó en los Países Bajos con el Almere City y el AZ.