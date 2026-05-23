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FBL-EURO-2016-GER-GIBAFP
Sam Vreeswijk

Traducido por

El internacional alemán, con 130 partidos a sus espaldas, pone fin a su carrera y compra un club profesional

Germany
Gornik Zabrze
L. Podolski

Lukas Podolski (40) anuncia su retiro del fútbol y se mantendrá como propietario del Górnik Zabrze, equipo en el que jugó las últimas temporadas.

Criado en la cantera del FC Köln, también jugó en Bayern Múnich, Arsenal, Inter y Galatasaray, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la FA Cup.

Desde 2021 jugaba en el Górnik Zabrze, donde el sábado disputará su último partido. Si vence al Radomiak Radom, el equipo terminará segundo en la Ekstraklasa y accederá a la fase previa de la Liga de Campeones.

Con la selección alemana disputó 130 partidos y marcó 49 goles, tercera mejor marca histórica.

En 2014 fue campeón del mundo con Alemania y en marzo de 2017 jugó su último partido internacional.

Ekstraklasa
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GOR
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RAR
Amistosos
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FIN

Ya poseía parte de las acciones y ahora asume el control total.

Fuera del fútbol, posee una cadena de kebabs con más de cien locales en Europa, una marca de ropa y organiza eventos musicales y torneos de fútbol sala en Alemania.

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