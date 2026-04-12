El Inter Miami y Messi aún no han logrado su primera victoria en el nuevo estadio

El Inter Miami aún no ha ganado en el nuevo Nu Stadium, inaugurado la semana pasada. Lionel Messi y su equipo empataron 2-2 ante los New York Red Bulls la noche del sábado.

Jorge Rucalvaba abrió el marcador para los visitantes a los quince minutos. Sin embargo, Mateo Silvetti igualó en el descuento del primer tiempo.

Diez minutos después del descanso, Germán Berterame puso por delante al local, pero Adri Mehmeti igualó en los últimos minutos.

Messi rozó la victoria con un tiro libre en el descuento y Luis Suárez entró de suplente al final. El Inter Miami es tercero del Este de la MLS con 12 puntos en 7 jornadas, a 4 del líder, Nashville.

El técnico Javier Mascherano se mostró decepcionado y consideró que su equipo merecía más: «Los errores nos han pasado factura, pero los jugadores lo han dado todo».

El New York City FC de Pascal Jansen, que cayó 2-0 ante Vancouver, es cuarto, a una unidad de Miami.