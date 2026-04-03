El Inter de Miami se enfrenta a un gran obstáculo en el fichaje de Mohamed Salah

En un emocionante giro que se espera que cause un terremoto en el mercado de fichajes de verano, el club estadounidense Inter de Miami ha mostrado un gran interés en fichar a la estrella egipcia Mohamed Salah, quien ha anunciado oficialmente su salida del Liverpool al final de la presente temporada.

Según el sitio web «Football Insider», el Inter de Miami busca fichar a Salah en una transferencia gratuita, ya que lo considera el jugador capaz de marcar la diferencia en el equipo, tal y como ha hecho el surcoreano Son Heung-min con el club de Los Ángeles esta temporada.

Salah se considera una incorporación de calidad que reforzará el ataque del equipo, que ya cuenta con grandes estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, lo que podría convertir al Inter de Miami en uno de los equipos más potentes en ataque de la liga estadounidense la próxima temporada.

Sin embargo, el aspecto económico sigue siendo el principal obstáculo para cerrar el acuerdo. El informe confirma que el enorme salario que exige Mohamed Salah podría suponer un gran reto para la directiva del Inter de Miami, que tendrá que convencer al jugador para que rebaje su salario o aceptar sus exigencias económicas en su totalidad.

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Salah se enfrenta a otras opciones tentadoras, ya que cuenta con un gran interés por parte de los clubes de la Liga Saudí, que han mostrado su total disposición a satisfacer todas sus exigencias económicas sin dudarlo.

Mohamed Salah pone fin a su magnífica trayectoria con el Liverpool tras nueve temporadas repletas de logros, en las que ha contribuido a la conquista de numerosos títulos y ha dejado una huella imborrable en la historia del club inglés.