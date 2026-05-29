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Milan, Italy, 10th May 2026. Marten De Roon of Atalanta leads his team mates to applaud the fans following the final whistle of the AC Milan vs Atalanta Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club league player publications. SPI_056_JM_MILAN_ATALANTA SPI-4760-0056Imago
Jeroen van Poppel

Traducido por

El Feyenoord se muestra optimista respecto al acuerdo con el Atalanta

Feyenoord
Atalanta
Atalanta

El Feyenoord presentó el viernes su programa de preparación para la temporada 2026/27. Aún no se conoce el rival para el partido inaugural en De Kuip el domingo 2 de agosto.

El club de Róterdam negocia con el Atalanta, según FR12.

El club de Róterdam confía en cerrar el acuerdo para ofrecer a sus aficionados un rival atractivo antes del inicio liguero.

El conjunto de Bérgamo finalizó séptimo en la última Serie A y suele competir en la parte alta de la tabla y en Europa.

Aunque aún no hay acuerdo definitivo, el club confía en anunciarlo pronto.

Como es tradición, ese encuentro cerrará la pretemporada y permitirá al cuerpo técnico afinar el equipo antes del debut oficial.

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