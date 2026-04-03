El Feyenoord premia su rápido desarrollo con un contrato hasta 2029

Tobias van den Elshout sigue fiel al Feyenoord. El centrocampista ofensivo (19) firmó el viernes un contrato que le vincula al club de Róterdam hasta mediados de 2029. Además, el Feyenoord cuenta con una opción de club para prorrogar el contrato un año más, hasta mediados de 2030.

El Feyenoord ya anunció el 12 de marzo que se había alcanzado un acuerdo de principio con el internacional juvenil, que recientemente marcó un hat-trick con la selección holandesa sub-19. El anterior contrato de Van den Elshout en De Kuip aún tenía más de un año de vigencia.

Van den Elshout ha pasado por casi toda la cantera del Feyenoord y esta temporada entrena regularmente con el primer equipo de Robin van Persie. El centrocampista suma 28 minutos con el Feyenoord 1, repartidos en seis partidos.

«Es un día maravilloso para mí, mi familia y mis amigos. Para todos los que me rodean, es un momento precioso», celebra el joven jugador del Feyenoord tras firmar los contratos.

«Tengo la sensación de que cada vez juego mejor y estoy más integrado. Eso me hace sentir bien. Y este contrato es también una bonita recompensa», señala Van den Elshout refiriéndose al nuevo contrato a largo plazo en Rotterdam-Zuid.

El jugador, nacido en La Haya, disputó recientemente algunos minutos en El Clásico contra el Ajax. «Es algo con lo que sueñas de niño, el simple hecho de jugar en el Feyenoord. Pero El Clásico sí que me impactó, el hecho de estar en el campo. Pero estoy muy orgulloso de poder jugar El Clásico con la camiseta del Feyenoord».