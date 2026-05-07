«El FC Utrecht pierde definitivamente a su jugador estrella: ya ha disputado su último partido»

Según Voetbal International, Ángel Alarcón podría haber jugado su último partido con el FC Utrecht. El delantero español, cedido por el FC Porto, se lesionó en un entrenamiento y probablemente no volverá esta temporada.

El delantero de 21 años fue titular el pasado fin de semana contra el NAC Breda y jugó 66 minutos. Su sustitución no tuvo nada que ver con molestias físicas, pero la lesión se produjo más tarde durante una sesión de entrenamiento.

Se perderá, al menos, el duelo del domingo en casa del Ajax y probablemente el cierre liguero ante el Fortuna Sittard.

El equipo se prepara para los play-offs de acceso a competiciones europeas, pero tampoco ahí podrá participar. El español no entrenó el miércoles y se prevé que esté de baja varias semanas.

Pese a un bajón reciente, el delantero ha marcado tres goles y dado otras tres asistencias en trece partidos desde su llegada en el parón invernal.

Llegó en invierno tras las gestiones del entrenador Ron Jans y del técnico del Porto, Francesco Farioli, y rápidamente se hizo un hueco en el once.

Su sustituto podría ser Jesper Karlsson, aunque Adrian Blake también puede actuar en esa demarcación.

Por ahora se desconoce si Alarcón volverá a Utrecht, aunque el club tiene una opción de compra en el contrato de cesión con el FC Porto. Según VI, es probable que Alarcón se marche.