El FC Utrecht está muy decepcionado con la decisión sobre la final contra el Ajax

Ron Jans, técnico del FC Utrecht, critica la incertidumbre sobre la final de los play-offs ante el Ajax. Ya se vendieron entradas para la grada visitante en el Kras Stadion de Volendam, pero aún no se confirma si los hinchas utretenses podrán asistir. El club se clasificó el jueves tras vencer 3-2 al sc Heerenveen.

El lunes, el alcalde de Edam-Volendam prohibió el acceso de visitantes tras los disturbios del domingo en el partido FC Volendam-Telstar. Eso irritó al FC Groningen, que tras negociar pudo llevar a sus seguidores. El Orgullo del Norte cayó 2-0 ante el Ajax y quedó fuera de la pelea por Europa.

Todavía no hay decisión sobre la presencia de visitantes en la final de ascenso/descenso FC Volendam - Willem II ni en Ajax - FC Utrecht. El club de Utrecht venderá entradas el viernes y sábado para el encuentro que otorga el pase a Europa.

A Jans le extraña que su equipo deba jugar en el Kras Stadion. «No conozco las reglas al detalle, pero creo que el Groningen debería haber jugado en casa contra el Ajax. El calendario marca que los días 21 y 24 de mayo hay partidos de play-offs», explica a ESPN.

«Si se alquila el estadio a Harry Styles, ¿no debería jugarse fuera de casa? El Ajax podría jugar en De Galgenwaard, lo cual me habría encantado. Insisto: no conozco las reglas, pero mi intuición me dice que esto no está bien», concluye el sorprendido entrenador, que abandonará al rival del Ajax.

A Jans le daría mucha pena que la grada visitante en Volendam se quedara vacía el domingo. «Es una lástima, porque todos se esfuerzan por permitir la entrada de aficionados. Los seguidores del Volendam lo echaron a perder contra el Telstar y, al principio, tampoco dejaron entrar a los del Groningen. Espero que detengan a los responsables, no que impongan castigos colectivos».

Mike van der Hoorn comparte la opinión de su técnico y añade: «Es absurdo que el Ajax sea local en la final, pero así son las reglas».