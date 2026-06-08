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Shane KluivertImago
Bart DHanis

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El FC Barcelona programa un reconocimiento médico y amplía su enclave neerlandés

Shane Kluivert se unirá al primer equipo del FC Barcelona la próxima temporada, según informa Mike Verweij, de De Telegraaf. El hijo de Patrick se someterá a las pruebas médicas tras sus vacaciones.

Actualmente juega en el Barça Atlètic, donde ha disputado 22 partidos esta temporada, con dos goles y dos asistencias.

Este curso competirá con Anthony Gordon, fichado hace dos semanas por más de 80 millones de euros.

Además, Raphinha permanece en la plantilla y puede actuar por ambas bandas.

El 13 de julio se someterá a las pruebas médicas y, si las supera, viajará a Inglaterra para la pretemporada con el primer equipo.

El diario SPORT informó el mes pasado de que el Ajax valoraba ficharlo, pero finalmente el campeón récord se quedará sin él.

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