El exjugador del Lyon Bryan Bergougnoux (43) ha fallecido trágicamente

El fútbol francés llora la muerte repentina de Bryan Bergougnoux, exjugador del Lyon y segundo entrenador del Le Havre, a los 43 años.

Formado en el Olympique Lyonnais, se consolidó en el primer equipo en la 2003/04. Como centrocampista ofensivo jugó 48 partidos y marcó seis goles.

En Lyon vivió su mejor etapa: ganó tres Ligas y tres Supercopas de Francia.

En 2005 fichó por el Toulouse, donde permaneció cuatro temporadas. Luego jugó en el Lecce italiano, que lo cedió al Châteauroux y al Omonia Nicosia.

Se retiró en el Tours FC y, desde entonces, se dedicó a la dirección técnica, adquiriendo experiencia progresivamente.

Desde verano de 2025 era asistente técnico de Le Havre en la máxima categoría.

Según Le Progrès, el viernes iba a jugar un torneo Legends con excompañeros del Toulouse; sin embargo, perdió el conocimiento de forma repentina mientras viajaba en coche.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió. Deja mujer y cuatro hijos.

El Olympique de Lyon ha expresado su profundo shock y su apoyo a la familia, y el Toulouse habla de una gran pérdida: «Bryan permanecerá para siempre en nuestros corazones», ha declarado el club.