«El duelo entre él y Wout Weghorst fue realmente muy incómodo»

Joris van Overeem califica de «bastante incómoda» la pugna por el título de máximo goleador de la temporada 2017/18 entre Wout Weghorst y Alireza Jahanbakhsh. Ambos jugaban en el AZ y, en la última jornada, aún optaban al título individual.

Antes de esa jornada, Jahanbakhsh sumaba 18 goles y Weghorst 16.

En la última jornada, AZ jugaba en casa contra PEC Zwolle. Jahanbakhsh marcó tres goles y Weghorst dos, así que el iraní se llevó el premio.

«Ya no nos jugábamos nada», recuerda Van Overeem en Goedemorgen Eredivisie. «Fue extraño. Parecía que Wout lo vivía más que Ali».

«A veces fue muy incómodo. Cada vez que Ali marcaba, Wout corría a por el balón. Es un auténtico ganador», concluye el excentrocampista del AZ.